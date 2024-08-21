Лесные пожары в Турции

Все лесные пожары, которые произошли в Турции за последние дни, потушены. До 15 сентября в республике действует режим повышенной пожарной опасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минсельхоза Ибрагим Юмаклы.

"За четыре дня у нас возникло 306 природных пожаров. В настоящее время активных пожаров нет, все они потушены. До 15 сентября мы находимся в режиме повышенной пожарной опасности", - сказал министр в эфире телеканала 24 TV.

По его словам, лесопожарные силы Турции насчитывают 26 самолетов, 105 вертолетов, 14 БПЛА, свыше 5 тыс. средств наземной техники.

"С пожарами борются 25 тыс. наших сотрудников, им помогают порядка 130 тыс. добровольцев", - отметил министр.

На прошлой неделе лесные пожары произошли на западе и северо-западе Турции в провинциях Измир, Айдын, Мугла, Маниса и Болу. Их тушили несколько дней с использованием авиации.

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