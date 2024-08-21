https://news.day.az/world/1683315.html В Иране завершили расследование крушения вертолета президента Раиси
В Иране завершили расследование крушения вертолета президента Раиси
В Иране завершили расследование крушения вертолета президента Раиси
Инцидент признан несчастным случаем, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
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