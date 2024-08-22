Сильное землетрясение в России

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Камчатке в России. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. "Очаг землетрясения залегал на глубине 39 км, его эпицентр находился в 120 км от Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении. Информации о разрушениях и жертвах не приводится.