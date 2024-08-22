https://news.day.az/world/1683428.html Подозрение на оспу обезьян в Анкаре
Подозрение на оспу обезьян в Анкаре
В Анкаре четыре человека помещены на карантин из-за подозрения на оспу обезьян. Ранее ВОЗ объявил вспышку заболевания "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение".
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, от болезни сегодня уже погибли 524 человека в Конго и других африканских странах.
Отметим, что согласно последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 77 264 случая заражения оспой обезьян. Эти данные подтверждены 109 странами.
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