Турция достигла рекорда по добыче нефти и газа в сутки

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил, что республика побила очередные рекорды суточной добычи нефти и газа.

"В рамках национальной политики в сферах энергетики и горнодобывающей промышленности мы решительно движемся вперед, чтобы положить конец зависимости от иностранных энергоресурсов за счет собственных средств и возможностей. Поставлены новые рекорды в суточной добыче нефти и газа".

Как передает Day.Az, об этом написал министр на своей странице в соцсети X.

Рекорд суточной добычи нефти, как следует из предоставленной Байрактаром инфографики, пришелся на 17 августа, когда было добыто 107 621 баррелей. А 15 августа были получены максимальные на данный момент объемы газа - 7,609 млн кубометров.

Турция последние годы активизировала разведку газовых и нефтяных месторождений на своей территории, а также в Черном море и в Восточном Средиземноморье. В Черном море продолжается разработка газового месторождения Сакарья, идет разведка нефти и газа в исключительной экономической зоне Турции в районе Кипра. Кроме того, продолжаются работы по повышению объемов добычи нефти на юго-востоке Турции в горных регионах, где долгое время разработка месторождений считалась нерентабельной из-за сложности бурения и проблем с безопасностью.

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