Крупная антитеррористическая операция в Турции

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая объявил в пятницу, 23 августа о завершении очередной антитеррористической операции, охватившей 17 провинций страны.

Как передает Day.Az, в публикации министра в соцсетях говорится, что операция под кодовым названием GÜRZ-9 продолжалась пять дней, а все действия сотрудников правоохранительных органов координировались Центральным управлением по безопасности в Анкаре.

В число провинций, где были произведены задержания, вошли также Стамбул, Анкара, Малатья и Сивас.

"В целом будет принято решение о мере пресечения в отношении 65 лиц, подозреваемых в причастности к террористической организации ИГИЛ", - сообщил Йерликая.

Глава МВД Турции подчеркнул решимость к дальнейшей борьбе с проявлениями терроризма.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!