Захват заложников в России - есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
14:46
В колонии ИК-19 в Суровикино проводятся мероприятия по освобождению заложников.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ФСИН РФ.
"На заседании дисциплинарной комиссии (где в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей) колонии несколько заключенных захватили сотрудников", - сказали в ведомстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В оперативных службах сообщили, что один сотрудник убит.
Другие подробности происходящего пока не приводятся.
14:35
Три человека погибли при захвате исправительной колонии в Волгограде, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Как минимум двум людям удалось убежать от захватчиков. Среди них один сотрудник колонии, один заключенный. Их госпитализировали с резанными и проникающими ранами.
14:29
Заключенные захватили заложников в СИЗО в Волгоградской области РФ, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Сообщается, что инцидент произошел в Исправительной колонии №19 в Волгограде.
По предварительной информации, как минимум один сотрудник ФСИН убит, еще несколько ранены.
Захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии в колонии.
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