Захват заложников в России

- есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

14:46

В колонии ИК-19 в Суровикино проводятся мероприятия по освобождению заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ФСИН РФ.

"На заседании дисциплинарной комиссии (где в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей) колонии несколько заключенных захватили сотрудников", - сказали в ведомстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В оперативных службах сообщили, что один сотрудник убит.

Другие подробности происходящего пока не приводятся.

14:35

Три человека погибли при захвате исправительной колонии в Волгограде, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Как минимум двум людям удалось убежать от захватчиков. Среди них один сотрудник колонии, один заключенный. Их госпитализировали с резанными и проникающими ранами.

14:29

Заключенные захватили заложников в СИЗО в Волгоградской области РФ, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в Исправительной колонии №19 в Волгограде.

По предварительной информации, как минимум один сотрудник ФСИН убит, еще несколько ранены.

Захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии в колонии.

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