https://news.day.az/world/1683762.html В Кахраманмараше произошло землетрясение
В Кахраманмараше произошло землетрясение
В турецком городе Кахраманмараш произошло землетрясение.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турецкой Республики (AFAD).
Согласно информации, магнитуда землетрясения, эпицентр которого находился в районе Гексун, составила 4,0.
Землетрясение зафиксировано на глубине 7,05 километра.
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