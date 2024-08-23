В Кахраманмараше произошло землетрясение

В турецком городе Кахраманмараш произошло землетрясение.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турецкой Республики (AFAD).

Согласно информации, магнитуда землетрясения, эпицентр которого находился в районе Гексун, составила 4,0.

Землетрясение зафиксировано на глубине 7,05 километра.

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