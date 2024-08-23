США расширили санкции против России

США ввели санкции в отношении порядка 400 физических и юридических лиц из России и других государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Министерства финансов США.

Как следует из документа, Минфин и Госдепартамент "вводят санкции в отношении примерно 400 лиц и компаний из России и за ее пределами, в том числе в Азии, Европе и на Ближнем Востоке". Как утверждается в документе, ограничения вводятся в связи с предоставлением "товаров и услуг" для применения Россией в ходе войны в Украине, а также "уклонения от санкций".

В список вошли 34 россиянина, в частности, сын министра обороны РФ Павел Белоусов и гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов. Кроме того, рестрикции ввели против некоторых граждан Беларуси, Италии, Турции, Австрии, Лихтенштейна, Швейцарии и Китая. Также санкции коснулись 46 китайских компаний.