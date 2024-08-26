Иран пригрозил Израилю

Удар по Израилю в ответ на уничтожение бывшего главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании будет однозначным, просчитанным и точным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет иранское дипведомства в Telegram.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в разговоре с итальянским коллегой Антонио Таяни.

"Министр иностранных дел страны Аббас Арагчи заявил, что ответ Исламской Республики Иран на террористический акт сионистского режима (Израиля - прим. "Ленты.ру") в Тегеране будет неизбежным, точным и просчитанным", - утверждается в публикации ведомства.

Иранский министр также заявил коллеге, что страна не стремится к росту напряженности, однако не боится ее. Таяни, в свою очередь, выразил обеспокоенность в связи с нестабильной ситуацией в регионе и призвал все стороны конфликта к сдержанности.

Отметим, что недавно Иран выдвинул условие для восстановления отношений с США и Европой.

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