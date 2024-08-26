Франция упорно отказывается комментировать арест Дурова
Министерство иностранных дел Франции отказалось комментировать задержание создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которое произошло вечером 24 августа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Напомним, 24 августа в аэропорту Ле-Бурже французскими властями был задержан основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров.
По информации французского телеканала TF1, Дуров был задержан сразу после посадки его частного самолета. В момент задержания он был в сопровождении охранника и женщины. Утверждается, что задержание было проведено в рамках предварительного расследования по французскому ордеру на арест.
По данным СМИ, Дуров был внесен во французский список разыскиваемых лиц и прибыл во Францию из Азербайджана.
Отметим, что Дуров в 2021 году получил французское гражданство. Ему грозит 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции.
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