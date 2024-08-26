С кем встретился Дуров в Баку перед арестом во Франции?

Последним, с кем контактировал Павел Дуров перед задержанием, был российский блогер азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов.

Как передает Day.Az, по данным Telegram-канала SHOT, миллиардер в Азербайджане позавтракал с блогером и 24-летней стримершей Юлией Вавиловой.

Утверждается, что Дуров завтракал в компании блогеров в ресторане на берегу.

Ранее Министерство иностранных дел Франции отказалось комментировать задержание российского бизнесмена.

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