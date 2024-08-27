МИД Турции осудил заявление израильского министра

Заявление израильского министра нацбезопасности о намерении построить синагогу на Храмовой горе являет собой крайне опасный пример попыток Израиля изменить статус и идентичность Иерусалима. Об этом передает Day.Az со ссылкой на заявление МИД Турции.

"Заявление министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о строительстве синагоги в мечети Аль-Акса являют собой новый и крайне опасный пример попыток Израиля изменить статус и идентичность Иерусалима и святых мест в нем. Эти заявления вызвали возмущение в исламском мире и встревожили всех здравомыслящих людей", - говорится в заявлении.

МИД Турции отметил, что провокации против мечети Аль-Акса - святыни, принадлежащей исключительно мусульманам, - "оскорбляют чувства мусульман и вызывают напряженность во всем мире". "Нападения израильского правительства на палестинский народ с каждым днем все больше угрожают региональной и глобальной стабильности. Международному сообществу пора принять меры, чтобы остановить израильскую агрессию и защитить палестинский народ", - говорится в сообщении.

Бен-Гвир заявил 26 августа, что построил бы синагогу на Храмовой горе, сообщил портал Ynet. В ответ на это офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вновь подтвердил незыблемость статус-кво на Храмовой горе, а министр обороны Израиля Йоав Галант назвал попытки оспорить данное положение дел "опасным, ненужным и безответственным" поступком.

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