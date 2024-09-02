Погиб армянский военнослужащий

Обнаружено тело армянского военнослужащего с огнестрельным ранением.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

"2 сентября в 10:10 в зоне охранения одной из воинских частей обнаружено тело Эдгара Алексаняна с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведется следствие для выяснения обстоятельств произошедшего.

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