https://news.day.az/world/1686332.html Погиб армянский военнослужащий
Погиб армянский военнослужащий
Обнаружено тело армянского военнослужащего с огнестрельным ранением.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.
"2 сентября в 10:10 в зоне охранения одной из воинских частей обнаружено тело Эдгара Алексаняна с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведется следствие для выяснения обстоятельств произошедшего.
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