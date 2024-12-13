https://news.day.az/world/1714926.html Макрон сегодня объявит имя нового премьер-министра Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня объявит имя нового премьер-министра страны. Как сообщает Day.Az, эту информацию распространил Елисейский дворец.
Макрон сегодня объявит имя нового премьер-министра
Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня объявит имя нового премьер-министра страны.
Как сообщает Day.Az, эту информацию распространил Елисейский дворец.
Среди возможных кандидатов - 73-летний глава Национального совета перестройки и лидер центристской партии "Демократическое движение" Франсуа Байру, 38-летний министр вооруженных сил Себастьен Лекорню и 61-летний социалист Бернар Казнёва.
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