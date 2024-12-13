Макрон сегодня объявит имя нового премьер-министра

Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня объявит имя нового премьер-министра страны.

Как сообщает Day.Az, эту информацию распространил Елисейский дворец.

Среди возможных кандидатов - 73-летний глава Национального совета перестройки и лидер центристской партии "Демократическое движение" Франсуа Байру, 38-летний министр вооруженных сил Себастьен Лекорню и 61-летний социалист Бернар Казнёва.