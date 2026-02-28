Фридрих Мерц призвал немцев больше работать

Канцлер Германии Фридрих Мерц очень эмоционально поделился с соотечественниками своими мыслями по итогам поездки в Китай, и призвал немцев больше работать.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Мы просто больше недостаточно продуктивны. Каждый человек может сказать: "Я уже и так делаю довольно много". И это может быть правдой. Но когда вы возвращаетесь из Китая, дамы и господа, вы видите вещи более ясно. С балансом между работой и личной жизнью и четырехдневной рабочей неделей долгосрочное процветание нашей страны не может быть обеспечено. Нам просто придётся работать немного больше", - сказал он.