В Камбодже фермеры прокатились на воловьих упряжках - ВИДЕО

В Камбодже фермеры прокатились на воловьих упряжках в преддверии кхмерского Нового года. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters. Власти провинции Кампонгспы решили возродить проведение соревнований для сохранения культурного наследия, поскольку тракторы стали все чаще заменять волов в сельском хозяйстве.