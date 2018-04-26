Apple будет называть iPhone по-новому - ВИДЕО

Производитель электроники упростит названия смартфонов и представит просто iPhone и iPhone X, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Купертиновская компания упростит название новых смартфонов. Вендор избавится от сложных наименований вроде iPhone 8s Plus, сообщает AppleInsider.

По данным аналитика Роберта Чира, уже в этом году производитель девайсов выпустит айфоны с принципиально новыми названиями. Согласно последним слухам, Apple может представить три смартфона - недорогой с ЖК-экраном и две топовые модели с OLED-дисплеем. Чиро полагает, что бюджетный аппарат будет называться просто iPhone, топовые - iPhone X и iPhone X Plus. Таким образом, приставка X отныне будет обозначать уникальность гаджета.

Эта практика не нова. Несколько лет назад купертиновцы упростили наименования своих планшетов и ноутбуков, выпустив девайсы с названиями MacBook и iPad. В будущем к ним будет прибавляться число, обозначающее диагональ экрана (например, iPad 9,7 дюйма) или год выпуска (MacBook late 2017).

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