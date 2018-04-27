Турция объявила о планах войти в сирийский Манбидж вместе с США
27 апреля 2018 21:23 311
Турецкие военные продвинутся на территорию сирийского Манбиджа вместе с американскими. Об этом объявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.
С таким заявление турецкий дипломат выступил после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Чавушоглу также подчеркнул, что в Манбидже пока нет французских военных.
Ранее сообщалось, что Франция решила направить войска для помощи курдам в сирийский Манбидж.
В январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Анкара "зачистит от террористов" сирийский Манбидж.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!