Прикосновение роскоши Rolls-Royce

Этим летом Rolls-Royce Motor Cars совместно с единственным дилерским центром в Закавказье Rolls-Royce Motor Cars Baku организовали медиа тест-драйв в Венгрии, в котором приняли участие представители из Азербайджана. Среди участников мероприятия были также журналисты из Турции и Румынии. Участникам тест-драйва предстояло близко познакомиться со следующими 4 моделями Rolls-Royce, собранными вручную по индивидуальному заказу.

Rolls-Royce Phantom Серия II

Rolls-Royce Black Badge Ghost

Rolls-Royce Black Badge Cullinan

Rolls-Royce Ghost "Amber Roads"

В аэропорту Будапешта гостей из Баку ожидало абсолютное новое выражение Rolls-Royce Phantom Серия II и Rolls-Royce Black Badge Ghost. С первых же минут прибытия в Будапешт участники тест-драйва по пути в отель протестировали прибывшие автомобили в качестве пассажиров.

Rolls-Royce Phantom Серия II предлагает своим владельцам непревзойденный опыт владения автомобилем с водителем. С момента дебюта в 1925 году Rolls-Royce Phantom всегда оставался неизменным выбором влиятельных людей на планете. В нынешнее время Rolls-Royce сохранил эту традицию в обновлённой модели Rolls-Royce Phantom Серия II. Успешные люди больше предпочитают наслаждаться поездкой, сидя на заднем правом сиденье. На заднем сиденье просторного и красивого салона Rolls-Royce Phantom Серия II под рукой есть практически всё, в том числе минихолодильник с графином и бокалами из чистого хрусталя, массажная функция сидений, которая есть даже на передних сидениях. В своём новом воплощении Rolls-Royce Phantom Серия II сохранил абсолютную бесшумность в салоне и полнейший комфорт. Будучи на вершине мира роскоши, Phantom Серия II приобрёл тонкое геометрическое и более элегантное изменение решётки "Pantheon", которая теперь освещается с наступлением вечера, а фары украшены тонкими звёздными огнями, вырезанными лазером, что ещё больше выделяет Phantom в ночное время. Комбинированный расход топлива автомобиля равен 15,1-15,7л/100км, двигатель V12 с 563 лошадиными силами разгоняют роскошный Phantom Серия II длиной почти 6 метров до 100 км.ч. за 5.5 секунд. Максимальная скорость 250 км./ч.

Как упоминалось выше, организаторами тест-драйва был представлен также Rolls-Royce Black Badge Ghost. Что же такое Rolls-Royce в серии Black Badge?

Согласно Rolls-Royce Motor Cars версия Black Badge предназначена для тех, кто отвергает соответствие и живёт по своим собственным условиям. Black Badge прежде всего сделан для новаторов, первопроходцев, нарушителей правил - для смелых людей. Визуально версия Black Badge моделей Rolls-Royce проявляется в трансформации "Духа экстаза", окантовке решётки радиатора, отделке крышки багажника, нижних воздухозаборников и выхлопных труб в чёрный цвет. Монограмма RR на капоте, боковой и задней части каждого Black Badge теперь стала серебряной на чёрном фоне. Таким образом, Rolls-Royce немного переосмысливает свою легендарную философию и выпускает на свободу новую, "темную" сторону бренда. Black Badge - это гораздо больше, чем просто эстетическое решение. При создании автомобилей этого класса, для Rolls-Royce было крайне важно представить личность потребителя люкса, его стремления и амбиции, которые прекрасно гармонировали бы с замечательной визуальной идентичностью автомобиля. Black Badge появился в 2016 году, когда инженеры и дизайнеры Rolls-Royce собрали тёмные версии Wraith и Ghost. В 2017-м году серию Black Badge пополнил Dawn.

Безграничные возможности Rolls-Royce символично отражены в знаке бесконечности в различных элементах интерьера автомобиля. Впервые знак был нанесен в 1930-х на гидроплан Blue Bird K3 сэра Малькольма Кэмпбела с двигателем Rolls-Royce. Ещё в те времена этот знак говорил о принадлежности к классу машин без верхнего лимита скорости.

Если Phantom больше для пассажира, то Ghost подходит, как для вождения владельцем, так и для того, чтобы получить удовольствие от езды, в качестве пассажира. Насыщенный синий цвет кузова Rolls-Royce Black Badge Ghost в сочетании с интерьером светло голубого цвета выглядел достаточно гармонично. При осмотре интерьера, как всегда, сразу заметна забота Rolls-Royce о внутренних деталях. Например, высокий ковёр из чистой ягнячьей шерсти под вашими ногами настолько мягкий, что хочется даже снять обувь. Или отметим характерный для всех автомобилей Rolls-Royce, встроенный в дверь большой зонт, который соответствует цвету салона (зонт был очень кстати в летние дождливые дни тест-драйва в Венгрии). На потолке салона Rolls-Royce Black Badge Ghost можно было увидеть, характерные моделям Rolls-Royce 1200 святящихся звездочек, которые собираются вручную. Представленная на тест-драйв уникальная модель Black Badge Ghost также была оснащена светящейся передней решёткой в ночное время, которую она унаследовала от своего старшего брата Phantom. Все элементы интерьера и экстерьера выполнены на высшем уровне. Как и все модели семейства Black Badge, "темная" версия Rolls-Royce Ghost отличается измененными динамическими показателями. Автомобиль оборудован двигателем V12, развивает 591 лошадиных сил и способен разогнаться до 100 км за 4.7 секунд. Максимальная скорость 250 км./ч. Комбинированный расход топлива равен 15,8л/100 км.

Следующим представителем философии истинной роскоши Rolls-Royce, представленным также на медиа тест-драйв в Венгрии, был Rolls-Royce Black Badge Cullinan, вдохновлённый модой особой цветовой гаммы RE-BELLE.

Самый большой, роскошный и дорогой внедорожник в мире Rolls-Royce Black Badge Cullinan также прекрасно унаследовал все качества роскоши и технологии комфорта Rolls-Royce. Преобразив интерпретацию тайны и предельной роскоши, он стал темнее в эстетике, напористый по характеру и намного смелее в дизайне. Трансмиссия и шасси были перестроены для более новых ощущений и впечатлений, также как "Дух Экстаза" ("Spirit of Ecstasy"), который представлен в глянцевом чёрном цвете, как и на всех остальных представителях серии Black Badge. Значок 'Double R' становится серебристым на чёрной хромированной поверхности.

Предоставленный на тест-драйв Black Badge Cullinan, как и все остальные модели был оснащён автоматическим закрытием дверей из салона, сенсорным закрытием дверей снаружи, вентиляцией и массажной функцией передних и задних сидений, системой помощи водителю и круговым видео обзором автомобиля, паркинг-системой, системой ночного видения с распознанием пешехода, Apple CarPlay и неповторимой аудио- и ТВ-системой. Потолок с эффектом падающих звёзд и невероятный ковёр из ягнячьей шерсти под ногами также присутствовали в этой модели.

Согласно маршруту, участники тест-драйва должны были протестировать модели, выехав из Будапешта загород. В целом дорога из столицы в пункт назначения и обратно занимала около 5 часов. Ни на одном из тестируемых моделей вы не устанете, независимо от того, пассажир вы или водитель. Абсолютный комфорт сопровождает вас в пути в любом из неповторимых моделей Rolls-Royce. Будучи за рулём Black Badge Cullinan, вы почувствуете разницу - вы находитесь выше остальных участников движения. Высота автомобиля 1835 мм. Вы настолько расслабитесь за рулём Black Badge Cullinan, что не захотите даже ускоряться, хотя двигатель с повышенной мощностью V12, 591 лошадиных сил, позволяют разогнать 2690 кг машину до 100 км всего за 5.2 секунд. Комбинированный расход топлива равен 16,6л/100 км. Максимальная скорость 250 км./ч.

Завершает обзор венгерского тест-драйва модель Rolls-Royce Ghost "Amber Roads", наличие которой придало ещё большей уникальности проводимого мероприятия. Вдохновленные янтарем Балтийского берега специалисты Rolls-Royce расширили коллекцию ещё одним уникальным творением "Bespoke", добавив в каталог бренда такой эксклюзив, как Rolls-Royce Ghost "Amber Roads". С английского языка "Amber Roads" означает "Янтарь Дорог". Как в интерьере, так и в экстерьере автомобиля всё напоминает об янтаре, который известен, как "золото севера". Янтарь, который является окаменелой древесной смолой, ценится как драгоценный камень на протяжении тысячелетий. Более 3500 лет тому назад им торговали на рынках, куда он попадал по маршрутам, известным как янтарные дороги, соединяющие Балтийское море и Средиземное море.

Потолок в салоне автомобиля украшен фирменным "Starlight Headliner", в виде огромной карты Европы, на котором белыми и янтарными светящимися диодами изображены те самые исторические торговые пути, соединяющие Север и Юг Европы. Корпус кузова роскошного Ghost окрашен в два совершенно новых цвета, напоминающие также другие цвета янтаря. Передняя часть и боковые стороны кузова окрашены в яркий белый цвет, а крыша, капот и крышка багажника окрашены в особый коричневый цвет. Приборная панель и сиденья обтянуты белой кожей, в то время как на подлокотнике, рулевом колесе и в дверных панелях дизайнеры Rolls-Royce использовали элегантный оранжевый цвет мандарина. Винтажный акцент в салоне также сохранился - это рычаг коробки передач, аналоговые элегантные часы, металлические решетки воздуха, рычаги подачи тёплого и холодного воздуха. В центральную кнопку регулировки громкости звука встроен янтарь, который великолепно смотрится в интерьере автомобиля.

В этой эксклюзивной серии Ghost "Amber Roads" собрано вручную всего 12 машин. 11 машин уже имеют своих владельцев и 12-я оказалась в распоряжении участников медиа тест-драйва в Венгрии. На дверных порогах автомобиля в тонах янтаря освещается надпись "Amber Roads 1 of 12", что указывает на то, что таких машин всего 12 в мире и одна из них перед вами.

Мировая премьера Rolls-Royce Ghost "Amber Roads" состоялась в марте 2023 года на Балтийском побережье, недалеко от города Калтене, Латвия, где янтарь всё ещё можно встретить, выброшенным на берег после штормов в море. Настоящий шедевр на колесах предлагается с мощным двигателем V12 объемом 6,6 л, развивающим максимальную мощность 563 л.с. Комбинированный расход топлива равен 15,2 - 15,7л/100 км.

Достаточно дотронуться к чему бы, то не было в салоне автомобилей Rolls-Royce, чтобы ощутить прикосновение роскоши и высшего качества. Вам остаётся только расслабиться и получить удовольствие от плавности величественного автомобиля.

Нихад Ахвердиев