Hyundai Mobion может двигаться боком

Компания Hyundai Mobis представила на выставке CES автомобиль Mobion, который по сути представляет собой доработанный Ioniq 5, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Он оснащен системой e-Corner нового поколения, которая позволяет всем четырем колесам поворачиваться независимо на угол более 90 градусов. Это позволяет не только повторять знаменитую функцию Crabwalk в GMC Hummer EV и других машинах, когда автомобиль сдвигается по диагонали, но и перемещаться просто вбок. Эта возможность позволяет выполнять нестандартные задачи на дороге и парковке, в частности разворот относительно зафиксированной передней или задней оси и так далее.

Каждое колесо представляет собой, по сути, свою собственную закрытую трансмиссию. Hyundai Mobis называет эту технологию In-Wheel, объединяющую электродвигатель, функции торможения, рулевого управления и подвески на каждом колесе.

Первая версия системы e-Corner была представлена на этой выставке год назад, но Hyundai Mobis продолжает её разработку и улучшение. Mobion отличается от обычного Ioniq 5 новым внешним освещением, которое может предупреждать о нештатных ситуациях других водителей. Система может проецировать изображения на землю в диапазоне 360 градусов, предупреждая других о предполагаемом направлении движения автомобиля.

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