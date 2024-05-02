https://news.day.az/autonews/1657083.html Изменены правила перевозки пассажиров и багажа автотранспортом
Изменены правила перевозки пассажиров и багажа автотранспортом
Кабинет министров Азербайджана утвердил изменения в "Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом", утвержденные постановлением от 17 сентября 2009 года.
Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал новое постановление.
Согласно постановлению, на международных маршрутах протяженностью более 150 км будет разрешено осуществлять регулярные пассажирские перевозки автобусами с числом мест менее 23.
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