Как проверить машину перед покупкой

Выбирая подержанный автомобиль, потенциальный покупатель может на дороге провести оценку состояния автомобиля. Об этом "Газете.Ru" рассказал директор по закупкам департамента продаж автомобилей с пробегом группы компаний "Рольф" Игорь Головань, передает Day.Az .

"Необходимо убедиться, что подвеска находится в хорошем состоянии. Мы рекомендуем найти искусственную неровность на дороге и проехать по ней. Нужно послушать, присутствует ли посторонний стук при преодолении препятствия", - посоветовал Головань.

Такой тест даст возможность еще до диагностики машины на подъемнике понять, есть ли проблемы со стойками и пружинами, и с какой стороны, уточнил он. Чтобы выявить пробуксовку сцепления или рывки при переключении передач, нужно во время движения последовательно переключить передачи "вверх" и "вниз", указал Головань.

Также специалист посоветовал во время поездки проверить работу стеклоочистителей и медиасистемы, оценить динамику двигателя и опробовать тормоза, в том числе зафиксировать, есть ли при их работе посторонний шум, либо скрип колодок и дисков.