Jaguar ждет масштабная перезагрузка

Jaguar намекнул на первую модель новой волны. С начала ноября британская марка не продает автомобили в Великобритании - производство моделей с ДВС свернули, и сейчас компания готовится вступить в эру электрификации. Первый автомобиль новой волны покажут в статусе концепта на Неделе искусств в Майами 2 декабря, а серийным он станет в 2026 году. О новинке известно, что она будет относиться к классу GT, а в основу ляжет платформа JEA, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Несколькими днями ранее гендиректор JLR Эдриан Марделл рассказал в интервью Autocar, что следом за британскими дилерами Jaguar, которые временно перешли на продажу подержанных автомобилей марки, б/у машинами будут торговать и европейские продавцы. В первом квартале 2026 года с конвейера сойдет последний Ягуар c ДВС для европейского рынка - кроссовер F-Pace, - после чего бренд станет полностью электрическим. Первая серийная модель "перезагруженного" Jaguar дебютирует на рынке летом того же года, так что получается, что минимум три месяца британская марка не будет поставлять и продавать новые автомобили.

"Зеленый" портфель Jaguar будет включать минимум три модели. Это четырехдверный гран туризмо, концептуального предвестника которого рассекретят в начале следующего месяца; люксовый кроссовер, который бросит вызов Bentley Bentayga; а также седан, выступающий в одном классе с Bentley Flying Spur. По предварительным данным, модели Jaguar новой волны будут стоить от 100 тысяч фунтов стерлингов.

На прошлой неделе стало известно, что у российской "дочки" JLR, ООО "Ягуар Ленд Ровер", сменился владелец. Компания теперь целиком принадлежит "ВСКД Моторс", совладельцы которой работали в российском JLR с середины 2010-х годов. Это гендиректор Вячеслав Кузяков, директор по развитию бизнеса Дмитрий Овчаров (25 процентов), директор отдела послепродажного обслуживания Сергей Скоробогатько (25 процентов) и финансовый и административный директор Екатерина Шаталова (25 процентов).