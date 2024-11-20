Американский Ford решил уволить 4 тыс. европейцев

Американский автопроизводитель Ford решил уволить около 4 тыс. сотрудников в Европе до окончания 2027 года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, автобренд намерен уволить со своих предприятий 2,9 тыс. рабочих в Германии, еще 800 человек - в Великобритании, а остальные 300 приходятся на другие европейские страны. Отмечается, что большинство сокращений будут на заводе Ford в Кельне.