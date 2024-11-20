https://news.day.az/autonews/1709189.html Американский Ford решил уволить 4 тыс. европейцев Американский автопроизводитель Ford решил уволить около 4 тыс. сотрудников в Европе до окончания 2027 года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Так, автобренд намерен уволить со своих предприятий 2,9 тыс.
Американский Ford решил уволить 4 тыс. европейцев
Американский автопроизводитель Ford решил уволить около 4 тыс. сотрудников в Европе до окончания 2027 года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, автобренд намерен уволить со своих предприятий 2,9 тыс. рабочих в Германии, еще 800 человек - в Великобритании, а остальные 300 приходятся на другие европейские страны. Отмечается, что большинство сокращений будут на заводе Ford в Кельне.
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