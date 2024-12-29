Subaru Forester получит гибридную установку, разработанную с помощью Toyota

В такой системе приводить в движение автомобиль может и ДВС, и электромотор в зависимости от условий. В основе установки, разработанной при содействии Toyota, - 2,5-литровая оппозитная "четверка" мощностью 160 лошадиных сил (209 Нм крутящего момента), в тандеме с которой работают два электрических агрегата. Первый играет роль генератора, второй - тяговый, мощностью 119,6 силы (270 Нм).

Батарея небольшая - ее емкость составляет всего 1,1 киловатт-часа. Однако общий запас хода Crosstrek с такой установкой "по паспорту" равен тысяче километров.

Визуальных новшеств ждать не стоит. Единственный свежий штрих - новый шильдик с надписью Hybrid, который, как ожидается, разместится на задней двери бензин-электрического Forester.

До дебюта гибрида еще полгода, но Subaru уже принимает заявки от американских покупателей. Стоимость пока неизвестна. Обычный Forester 2025 модельного года стоит минимум 31 115 долларов с учетом стоимости доставки. Гибрид, как водится, будет дороже.

Для Европы Subaru приготовила другой гибридный Forester. Это адаптированная к жестким эконормам система e-Boxer с дефорсированным на 10 процентов "атмосферником".