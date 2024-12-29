Subaru Forester получит гибридную установку, разработанную с помощью Toyota - ФОТО
Subaru Forester обзаведется гибридной системой от Crosstrek. Японская компания без лишнего шума подтвердила появление нового гибрида Forester в США. На американском сайте появилась страничка новинки, на которой раскрыт срок премьеры - середина 2025 года. Как пишет Carscoops, гибридный Forester для североамериканского рынка получит последовательно-параллельную систему, которая дебютировала на обновленном Subaru Crosstrek в октябре нынешнего года, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
В такой системе приводить в движение автомобиль может и ДВС, и электромотор в зависимости от условий. В основе установки, разработанной при содействии Toyota, - 2,5-литровая оппозитная "четверка" мощностью 160 лошадиных сил (209 Нм крутящего момента), в тандеме с которой работают два электрических агрегата. Первый играет роль генератора, второй - тяговый, мощностью 119,6 силы (270 Нм).
Батарея небольшая - ее емкость составляет всего 1,1 киловатт-часа. Однако общий запас хода Crosstrek с такой установкой "по паспорту" равен тысяче километров.
Визуальных новшеств ждать не стоит. Единственный свежий штрих - новый шильдик с надписью Hybrid, который, как ожидается, разместится на задней двери бензин-электрического Forester.
До дебюта гибрида еще полгода, но Subaru уже принимает заявки от американских покупателей. Стоимость пока неизвестна. Обычный Forester 2025 модельного года стоит минимум 31 115 долларов с учетом стоимости доставки. Гибрид, как водится, будет дороже.
Для Европы Subaru приготовила другой гибридный Forester. Это адаптированная к жестким эконормам система e-Boxer с дефорсированным на 10 процентов "атмосферником".
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