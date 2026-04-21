Ford опубликовал фото своего секретного трехрядного кроссовера

Ford показал на фото секретный кроссовер, который так и не стал серийным. Разработка этого автомобиля была прекращена в 2024 году.

Изображения модели появились на странице в соцсети у Дуга Филда (Doug Field), одного из руководителей Ford.

В самой компании уточнили, что это "3-рядный SUV, который мы отменили в 2024 году", и теперь он используется как исследовательский автомобиль для разработки будущего поколения электромобилей Ford.

Ожидалось, что серийная версия получила бы запас хода более 560 км. При использовании быстрой зарядки батарею можно было пополнить на 160 км всего за 6 минут. Также планировалась версия с увеличенным запасом хода, способная проезжать до 885 км без остановок.

По дизайну прототип не похож на другие модели Ford: он получил аэродинамический кузов с округлой передней частью, покатой крышей и почти вертикальной кормой.

По словам представителя Ford, этот прототип окажет "значительное влияние" на будущие электромобили компании, несмотря на то, что Ford в целом скорректировал свои планы по электрификации, сделав акцент на доступных моделях, включая пикап за $ 30 тыс.