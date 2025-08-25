https://news.day.az/azerinews/1775978.html Azərbaycanda uçan naməlum obyekt göründü - VİDEO Sosial şəbəkədə yayılan video diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sakinlər gecə saatlarında Gəncədə səmada qəribə uçan naməlum obyekt görüblər. Qeydə alınan videoda yaşıl dairəvi obyektin hərəkəti müşahidə olunub. Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:
