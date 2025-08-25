Azərbaycanda uçan naməlum obyekt göründü

Sosial şəbəkədə yayılan video diqqət çəkib. 

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sakinlər gecə saatlarında Gəncədə səmada qəribə uçan naməlum obyekt görüblər.

Qeydə alınan videoda yaşıl dairəvi obyektin hərəkəti müşahidə olunub.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik: