Ağdərədə insan sümüyü fraqmentləri aşkarlandı

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, insan sümüyü şəhərin meşə zolağında aşkarlanıb.

Fakt araşdırılır.