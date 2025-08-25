https://news.day.az/azerinews/1775981.html Ağdərədə insan sümüyü fraqmentləri aşkarlandı Ötən gün Ağdərədə insan sümüyü fraqmentləri aşkarlandı. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, insan sümüyü şəhərin meşə zolağında aşkarlanıb. Fakt araşdırılır.
