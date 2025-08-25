https://news.day.az/azerinews/1775984.html Texniki baxışın müddəti necə hesablanır? – BDYPİ cavablandırır Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin "1 sual - 1 cavab" rubrikası hərəkət iştirakçılarını maraqlandıran aktual məsələlərə aydınlıq gətirməyə davam edir. Bu dəfə rubrikada belə bir sual səsləndirilib: "Texniki baxışın müddəti əvvəlki baxış günündən hesablanır, yoxsa ilin əvvəlindən?"
Texniki baxışın müddəti necə hesablanır? – BDYPİ cavablandırır
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin "1 sual - 1 cavab" rubrikası hərəkət iştirakçılarını maraqlandıran aktual məsələlərə aydınlıq gətirməyə davam edir.
Bu dəfə rubrikada belə bir sual səsləndirilib:
"Texniki baxışın müddəti əvvəlki baxış günündən hesablanır, yoxsa ilin əvvəlindən?"
Sualın cavabı BDYPİ əməkdaşının iştirakı ilə hazırlanmış videomaterialda səsləndirilib.
