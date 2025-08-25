Xocavənddə yanğın başlayıb

Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, yanğın Xocavənd rayonunun Edilli və Ağbulaq kəndi ərazisindəki meşə massivində müşahidə edilir.

 

Hadisə yerinə FHN-nin Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının yanğınsöndürən bölməsinin əməkdaşları, Aviasiya dəstəsinin helikopteri cəlb olunub. Hazırda yanğınsöndürmə əməliyyatları və yanğın davam edir.