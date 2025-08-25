https://news.day.az/azerinews/1776131.html Xocavənddə yanğın başlayıb - Söndürülməsinə helikopter cəlb olunub Xocavənddə yanğın başlayıb. Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, yanğın Xocavənd rayonunun Edilli və Ağbulaq kəndi ərazisindəki meşə massivində müşahidə edilir. Hadisə yerinə FHN-nin Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının yanğınsöndürən bölməsinin əməkdaşları, Aviasiya dəstəsinin helikopteri cəlb olunub.
Xocavənddə yanğın başlayıb.
Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, yanğın Xocavənd rayonunun Edilli və Ağbulaq kəndi ərazisindəki meşə massivində müşahidə edilir.
Hadisə yerinə FHN-nin Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının yanğınsöndürən bölməsinin əməkdaşları, Aviasiya dəstəsinin helikopteri cəlb olunub. Hazırda yanğınsöndürmə əməliyyatları və yanğın davam edir.
