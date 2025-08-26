https://news.day.az/azerinews/1776184.html Leyla Əliyeva Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın doğum günü münasibətilə video paylaşıb - VİDEO Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva özünün sosial media hesabında Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın doğum günü münasibətilə video paylaşıb. Day.Az videonu təqdim edir.
