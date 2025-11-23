Finlandiyada əcnəbi işçi qüvvəsinin istismarı halları artır
Finlandiyada ən böyük insan alveri hallarından biri aşkar edilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, əsasən Nepaldan olan 179 əcnəbi işçi Kainuudakı iki ağackəsmə şirkəti tərəfindən aldadılaraq ölkəyə gətirilib. İşçilərə yüksəkmaaşlı iş və mənzil vəd edilib, lakin iş yerlərinin uydurma olduğu ortaya çıxıb ki, bu da onları böyük borca salıb və dolanışıq vasitəsindən məhrum edib.
İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə mütəxəssis, professor Venla Rotun sözlərinə görə, bu cür halların artması qismən Finlandiya hakimiyyətinin istismarı daha yaxşı müəyyən etməsi ilə bağlıdır. Lakin xarici işçilərin sayının artması sui-istifadə üçün də şərait yaradır. Son illərdə meşə təsərrüfatı, kənd təsərrüfatı və giləmeyvə yığımı sektorlarında mövcud olan diqqəti daha çox cəlb edib.
Finlandiyada mövsümi işlər Nepalda vasitəçilər tərəfindən fəal şəkildə reklam olunur və onlar işçilərdən vəd edilmiş iş yerləri üçün böyük məbləğlər alırlar. Nepal səfiri Sumnima Tuledhar dərin narahatlığını bildirir və gəncləri lazımsız risklərə sövq edən qanunsuz məşğulluq zəncirlərini qırmağın vacibliyini vurğulayır. Professor Rot vurğulayır ki, Finlandiya işəgötürənlər üzərində profilaktik nəzarəti gücləndirməli, agentliklər arasında məlumat mübadiləsini yaxşılaşdırmalı və şirkətləri subpodratçılarının hərəkətlərinə görə məsuliyyəti artırmalıdır. Əks təqdirdə, istismar ədalətli rəqabəti və Finlandiya əmək sisteminə olan etimadı təhdid edəcək.
Nepallıların gələcəyinə gəldikdə, bu, qeyri-müəyyən olaraq qalır. Onlar Finlandiyadakı müxtəlif qəbul mərkəzlərində statusları ilə bağlı qərar gözləyirlər, Sərhəd Mühafizəsi isə araşdırmasını davam etdirir və saxlanılan daha beş şəxs ittihamları gözləyir.
