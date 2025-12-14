Goranboyda zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib - FOTO
Goranboyda zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə Bakı Qazax magistralının rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki hərəkətdə olan "Hyundai Elantıra" markalı avtomobil qarşısına çıxan uzunqullağı vurub. Qəzadan sonra uzunqullaq yenidən yolun hərəkət hissəsinə çıxıb. Bu zaman "Mercedes" markalı minik maşını onu vurub. Uzunqullaq hadisə yerində tələf olub. Bundan sonra qəzanı görən "KİA " markalı avtomobil dayanıb. Digər hərəkətdə olan "Hyundai Santefe " markalı minik maşını "KİA" ilə toqquşub. Qəza zamanı xəsarət alan olmayıb. Ancaq avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Hadisə yerinə DYP əməkdaşları cəlb edilib.
