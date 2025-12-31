https://news.day.az/azerinews/1806622.html Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycana dünyada böyük hörmətlə yanaşırlar Bu gün Azərbaycana dünyada böyük hörmətlə yanaşırlar. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə müraciətində bildirib.
Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycana dünyada böyük hörmətlə yanaşırlar
Bu gün Azərbaycana dünyada böyük hörmətlə yanaşırlar.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə müraciətində bildirib.
"Təsadüfi deyil ki, dünyanın aparıcı beynəlxalq aktorları Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək üçün müxtəlif təkliflər irəli sürürlər", - deyən dövlətimizin başçısı diqqətə çatdırıb ki, bizim xarici siyasətimiz çoxşaxəlidir, bu siyasət bir çox istiqamətlər üzrə uğurla aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре