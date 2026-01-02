Hava soyuyub - Nə yeyək ki, canımız isinsin? - AÇIQLAMA
"Qışda çöldə spirtli içki qəbul etmək bədənin həddindən artıq soyuması riskini bir neçə dəfə artırır."
Day.Az xəbər verir ki, bunu rusiyalı terapevt və profpatoloq Svetlana Burnatskaya deyib. O bildirib ki, spirtli içkilər damarları genişləndirərək insanda saxta istilik hissi yaratsa da, əslində istilik itkisini sürətləndirir və hipotermiya riskini yüksəldir.
Ekspertin sözlərinə görə soyuq havada bədənin normal temperaturunu qorumaq üçün hər 45-60 dəqiqədən bir ilıq içkilər qəbul etmək vacibdir. Çölə çıxmazdan əvvəl qaynar olmayan çay və ya digər içkilər içmək enerji ehtiyatını stimullaşdırır. Həmçinin özünüzlə termosda isti içki və qoz-fındıq, şokolad və ya banan kimi yüngül qidalar götürmək enerjini bərpa etməyə kömək edir. Həkim vurğulayır ki, bədən temperaturunun 35 dərəcədən aşağı düşməsi ilə müşahidə olunan hipotermiya təkcə kəskin şaxtada deyil, həm də rütubətli və küləkli havada uzun müddət qalarkən inkişaf edə bilər.
Svetlana Burnatskaya yüngül donmanın ilkin əlamətləri kimi bədənin istəmsiz şəkildə əsməsini qeyd edib. Lakin əsmənin qəfildən dayanması vəziyyətin ağırlaşdığının xəbərçisidir. Bundan əlavə, koordinasiya itkisi, nitqin ləngiməsi, dərinin rənginin ağarması və ətrafların keyiməsi də ciddi təhlükə siqnallarıdır. Belə hallarda dərhal tədbir görülməsi vacibdir.
Qeyd edək ki, qış aylarında orqanizm nəfəs alma vasitəsilə də maye itirdiyi üçün su balansını qorumaq termorequlyasiya üçün əhəmiyyətlidir.
