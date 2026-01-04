İsti çay həqiqətən isidirmi? - Həkimdən maraqlı açıqlama
Mütəxəssislər soyuq havalarda isti içkilərin orqanizmə təsiri ilə bağlı geniş yayılmış fikirlərə aydınlıq gətiriblər. Terapevt Svetlana Burnatskayanın sözlərinə görə, qış aylarında çay, kakao və bulyon kimi isti içkilər faydalı olsa da, bədəni birbaşa "isidən" vasitə hesab edilə bilməz.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, həkim soyuq havaya çıxmazdan əvvəl isti içki qəbul etməyin əsas məqsədinin susuzluğun qarşısını almaq və enerji səviyyəsini qorumaq olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, isti yeməklər orqanizmdə istilik istehsalı prosesi olan termogenezi aktivləşdirir. Uzun gəzintilər zamanı termosda ilıq içki və yüngül qəlyanaltı götürmək tövsiyə olunur.
Burnatskaya vurğulayıb ki, içkilər çox isti və ya qaynar olmamalıdır. Qoz-fındıq, şokolad və banan kimi qidalar isə yaxşı seçim sayılır. Çünki onların tərkibindəki yağlar və karbohidratlar orqanizmə əlavə enerji verərək istilik yaranmasına kömək edir.
Mütəxəssis əlavə edib ki, soyuq havada nəfəsalma zamanı bədən daha çox maye itirir. Bu isə susuzlaşmaya və termorequlyasiyanın pozulmasına səbəb ola bilər. Buna görə də gəzinti zamanı hər 45-60 dəqiqədən bir 100-150 ml ilıq maye qəbul etmək məsləhətdir.
Həkim spirtli içkilərdən isə qəti şəkildə uzaq durmağı tövsiyə edib. Onun sözlərinə görə, alkoqol yalnız istilik hissi yaradır, lakin əslində bədənin daha tez soyumasına səbəb olur və hipotermiya riskini bir neçə dəfə artırır.
