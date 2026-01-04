https://news.day.az/azerinews/1807177.html Ölkə ərazisində hava şəraiti yağmursuz keçir, külək müşahidə olunur – FAKTİKİ HAVA Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin yanvarın 4-ü saat 10:00-a olan məlumatına əsasən ölkə ərazisində hava şəraiti yağmursuz keçir, bəzi yerlərdə külək müşahidə olunur.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin yanvarın 4-ü saat 10:00-a olan məlumatına əsasən ölkə ərazisində hava şəraiti yağmursuz keçir, bəzi yerlərdə külək müşahidə olunur.
Xidmətdən Day.Az-a bildirilib ki, bir sıra ərazilərdə cənub-qərb küləyi əsir, küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında 20, Goranboyda 19, Naftalan, Xızıda 18, Qobustanda 16 m/s-dək güclənir.
Qar ötüyünün hündürlüyü tədricən əriyib. Şahbuzda 48, Qaxda 34, Qusarda 25, Lerikdə 20, Xınalıqda 19, Yardımlıda 15, Gədəbəydə 14, Daşkəsəndə 9, Şahdağda 10, Quba, Altıağac, Sədərək, Şəkidə 6, Qəbələdə 3, Şərur, Ordubad, Qobustanda 2 sm-dir.
