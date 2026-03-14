Hər gün duş qəbul etmək təhlükəli İMİŞ - Bu yaşdan sonra...
Çoxumuz gündəlik isti duşu gigiyena standartı və ən yaxşı rahatlama yolu kimi qəbul etmişik. Lakin yaş artdıqca, əvvəllər canlandırıcı olan şey sağlamlıq üçün gizli təhlükəyə çevrilə bilər. 65 yaşdan sonra bu qayda əks təsir göstərə bilər, çünki bədən isti suya, buxara və sürüşkən vanna səthinə fərqli reaksiya verir.
Day.Az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Biochef" yazır.
Xoş xəbər gözlənilməzdir: daha az çimmək daha çox təhlükəsizlik, daha çox rahatlıq və daha yaxşı dəri vəziyyəti deməkdir. Yaşlandıqca dəri daha incə olur və qoruyucu baryer kimi çıxış edən təbii lipidlərini daha tez itirir.
65 yaşdan sonra gündəlik duş niyə risklidir?
Xüsusilə isti suda gündəlik yuyunma bu qoruyucu lipid təbəqəni bir neçə dəqiqəyə "yuyub ata" bilər. Nəticələr: yanma, qaşınma, epidermisdə çatlar və qıcıqlanmalara meyllilik.
Problem yalnız dəridə deyil: isti su damarları genişləndirir və təzyiqi aşağı sala bilər. Duşdan sonra zəiflik və başgicəllənmə hiss edirsinizsə, bu sadəcə "bədənin xüsusiyyəti" deyil, ciddi xəbərdarlıq siqnalıdır. Üstəlik, yaşlılarda reflekslər zəifləyir və əzələlər gücünü daha tez itirir. Bir dəfə sürüşmək bud və ya baş zədəsinə səbəb ola bilər, adi rutin uzun reabilitasiyaya çevrilir.
Dermatoloqların tövsiyəsi: Həftədə neçə dəfə duş qəbul etmək lazımdır?
Dermatoloqlar və geriatrlara görə həftədə 2-3 duş ağıllı başlanğıc nöqtəsidir. Bu tezlik dərini qurumaqdan qoruyur və gigiyenik təmizliyi təmin edir.
Çox yaşlılarda hətta həftədə 2 duş kifayət edə bilər. Burada məqsəd təmizlikdən imtina deyil, yanaşmanın dəyişməsidir: az tam yuyunma, lakin qısa gündəlik baxım. Adətən gündəlik tərli və diqqət tələb edən bölgələrin yuyulması kifayətdir.
Gündəlik nələri yumaq, nələri isə duş gününə saxlamaq?
Gündəlik gigiyena sadə və sürətli ola bilər - duş qəbul etmədən. Üz, əllər, qoltuqaltı, ayaqlar və intim bölgələrə diqqət yetirin. Yumşaq süngər və ilıq su kifayətdir, bəzən isə dəri sabunu dözmürsə, durulamağa ehtiyac olmayan vasitələr istifadə oluna bilər.
Duş günləri isə tam bədən və saç yuyulması üçün ayrılmalıdır, lakin duşda keçən vaxt qısaldılmalıdır. On dəqiqə məqbul müddətdir, daha uzun qalmaq dərini qurudur və yorğunluq yaradır.
Ən yayılmış səhvlər - suyun temperaturu, sabun və duş müddəti
Ən təhlükəlisi isti sudur: ilk vaxtlarda rahatlıq verir, sonra qaşınma, ləngimə və gərginlik yaradır, insanlar daha isti duş almağa başlayır. İsti su pensiya yaşında dərini qoruyur.
İkinci problem güclü təmizləyici vasitələrdir - xüsusilə antibakterial və güclü ətirli. 65 yaşdan sonra dəri qıcıqlanmalara və mikroçatlara daha həssasdır. Yumşaq gel və ya sindetləri seçin, sabunu yalnız lazım olan yerlərdə istifadə edin.
Üçüncü problem uzun duş və fasiləsizlikdir. Buxar, havasızlıq və yorğunluq huşunu itirmə riskini artırır. Zəiflik hiss edirsinizsə, oturun və nəfəs alın, zorlamayın.
Sadə dəyişikliklər sağlamlığı qoruya bilər
Ən böyük risk duş zamanı deyil, sürüşkən səthdə tarazlığı itirməkdədir. Duş və hamam önünə sürüşməyən xalça, tutacaqlar, oturacaq və yaxşı işıq vacibdir.
2-3 duşa keçmək üçün praktiki məsləhətlər
* Həftədə 2-3 gün duş qəbul edin və ritmi qoruyun.
* Gündəlik qoltuqaltı, intim bölgələr, ayaqlar, əllər və üz yuyun.
* Duşu 10 dəqiqədən uzun etməyin, isti sudan qaçın.
* Yumşaq, ətirsiz təmizləyici vasitələr seçin.
* Dəri hələ nəm ikən emolient tətbiq edin.
* Duş təhlükəsizliyini təmin edin: xalça, tutacaqlar, oturacaq, işıq.
* Başgicəllənmə, qaşınma, çatlar və ya düşmə olduqda, rutini dəyişin və həkimlə məsləhətləşin.
