Qızılca yenidən YAYILIR: Avropa və regionda risk artır
Qızılca halları Avropa və Mərkəzi Asiyada son illərdə ciddi artım göstərib.
Day.Az xəbər verir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və UNICEF məlumatına görə, 2025-ci ildə yoluxma sayı azalsa da, bu azalma müvəqqəti hesab olunur və virusun yayılma riski qalmaqdadır.
Ekspertlər bildirir ki, əsas problem peyvəndləmə səviyyəsinin kritik həddən (95%) aşağı düşməsidir. Pandemiya dövründə rutin vaksinasiya proqramlarının pozulması və peyvənd tərəddüdü nəticəsində yüz minlərlə uşaq immunizasiyadan kənarda qalıb, bu da "immun boşluq" yaradaraq xəstəliyin yenidən yayılmasına səbəb olub.
Bəzi ölkələrdə vəziyyət daha ciddidir və qızılca yenidən geniş yayılmağa başlayıb. Mütəxəssislər vurğulayır ki, xəstəlik tam aradan qalxmayıb və xüsusilə peyvənd olunmamış uşaqlar üçün yüksək risk olaraq qalır. Ona görə də səhiyyə qurumları əhalini vaksinasiya proqramlarında aktiv iştirak etməyə çağırır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре