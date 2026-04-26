"Ət yeyən bakteriya" - Sürətlə yayılan ölümcül infeksiya haqqında bilməli olduqlarınız
"Ət yeyən bakteriya" kimi tanınan infeksiya nadir hallarda rast gəlinməsinə baxmayaraq, sürətlə inkişaf etməsi və ağır nəticələrə səbəb olması ilə diqqət çəkir.
Milli.Az xəbər verir ki, xəstəlik vaxtında müdaxilə olunmadıqda həyati təhlükə yarada bilər.
Həkimlərin sözlərinə görə, bu infeksiya dərialtı birləşdirici toxumaları və əzələləri məhv edir. Əsas səbəb isə "Streptococcus pyogenes" və ya "Vibrio vulnificus" kimi bakteriyaların açıq yaralardan orqanizmə daxil olmasıdır.
Qeyd olunur ki, "ət yeyən bakteriya" ifadəsi sadəcə şərti addır. Bakteriyalar əti yemir, ifraz etdikləri toksinlər toxumaları sürətlə zədələyərək qan dövranını pozur və toxuma ölümünə gətirib çıxarır.
Xəstəliyin əlamətləri çox sürətlə ortaya çıxır. İlkin mərhələdə kiçik kəsik və ya cızıq kimi başlayan proses qısa müddətdə şiddətli ağrı, dərinin rənginin dəyişməsi, yüksək hərarət, ürəkbulanma və halsızlıqla müşayiət olunur. Bəzi hallarda dərialtı hava toplanması səbəbindən toxumaya basdıqda xışıltı səsi eşidilə bilər.
Mütəxəssislər bildirir ki, sağlam insanlarda nadir görülsə də, diabet xəstələri, immun sistemi zəif olanlar və açıq yarası olan şəxslər daha yüksək risk altındadır. Həmçinin steril olmayan şəraitdə edilən döymə və pirsinqlər, heyvan dişləmələri və əməliyyatdan sonrakı yaralar infeksiyanın yaranmasına şərait yarada bilər.
Xüsusilə diqqət çəkilən məqamlardan biri də bəzi bakteriyaların dəniz sularında yaşamasıdır. Açıq yara ilə dənizə girmək və ya çiy dəniz məhsulları qəbul etmək bəzi hallarda ağır infeksiyalara səbəb ola bilər.
Həkimlər əhaliyə tövsiyə edir ki, hətta kiçik yaralar belə diqqətdən kənarda saxlanılmamalı, sabunlu su ilə təmizlənərək örtülməlidir. Açıq yara olduqda hovuz və dənizdən uzaq durmaq, həmçinin çiy dəniz məhsullarının qəbulunda ehtiyatlı olmaq vacibdir.
Əlamətlər hiss olunduğu anda dərhal həkimə müraciət etmək tövsiyə edilir.
