TAP Albaniyada Fier qaz çıxış nöqtəsi layihəsinin icra mərhələsinə başlayır
Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) konsorsiumu Albaniyada Fier qaz çıxış nöqtəsi layihəsinin həyata keçirilməsi mərhələsinə başlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə TAP AG konsorsiumundan Trend-ə məlumat verilib.
Konsorsium bildirib ki, "TAP, Fier yaxınlığındakı ACS03 Qaz Kompressor Stansiyasında TAP tikinti mərhələsi zamanı quraşdırılmış mövcud çıxış nöqtəsindən istifadə edərək Fier qaz çıxış nöqtəsi layihəsinin həyata keçirilmə mərhələsinə başladığını təsdiqləyə bilər".
TAP AG qeyd edib ki, layihənin əhatə dairəsinə gələcəkdə axarından çəkiləcək qaz boru kəmərinə qaz tədarükü üçün nəzərdə tutulmuş ACS03-ün yanında qaz ölçmə və təzyiq azaltma qurğusunun tikintisi daxildir.
Konsorsium bildirib ki, "Mühəndislik, Təchizat və Tikinti (MTT) müqaviləsi podratçıya 2025-ci ildə verilib. Mühəndislik və tədarük fəaliyyətləri hazırda davam edir və tikinti işlərinin 2026-cı ilin ortalarında başlanması gözlənilir. Layihənin planlaşdırılan tamamlanma tarixi 2027-ci ilin 4-cü rübüdür".
TAP AG-nin məlumatına görə, Fier çıxış nöqtəsi TAP tərəfindən milyonlarla avroluq investisiyanı təmsil edir və tikinti başa çatdıqdan sonra Albaniya hökumətinə təhvil veriləcək.
Konsorsium bildirib ki, "Bu, Albaniyanın qazlaşdırma səyləri üçün əsas amildir və ölkənin qaz infrastrukturunun tədricən inkişafını və təbii qaza çıxışı dəstəkləyir. Layihə Albaniyanın regional qaz axınlarına qoşulmasına və Cənub-Şərqi Avropada qaz bağlantısını gücləndirməsinə imkan verəcək. TAP, ölkənin təhlükəsiz və davamlı enerji gələcəyinə keçidini dəstəkləyərək, Albaniyanın qazlaşdırılmasını və iqtisadi artımını dəstəkləməyə tam sadiqdir. Albaniyanın qazlaşdırılması irəlilədikcə, TAP-ın regiondakı rolu daha da artacaq".
TAP, Xəzər dənizindəki Azərbaycanın Şahdəniz yatağından təbii qazı Avropa bazarlarına daşıyan Cənub Qaz Dəhlizinin Avropa seqmentini təşkil edir. Təxminən 878 kilometr uzunluğunda olan boru kəməri Yunanıstan-Türkiyə sərhədində TANAP ilə birləşir, Yunanıstan və Albaniyadan keçir, Adriatik dənizindən keçərək İtaliyanın cənubuna çatır.
İlkin nəql gücü ildə təxminən 10 milyard kubmetr olan TAP, bazar tələbi və tənzimləyici orqanların təsdiqindən asılı olaraq 20 milyard kubmetrə qədər genişləndirmə potensialı ilə layihələndirilib.
