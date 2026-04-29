Azərbaycan Danimarka şirkəti ilə külək turbinlərinin istehsalının lokallaşdırılmasını dəyərləndirib
Azərbaycan Danimarkanın "Vestas Wind Systems A/S" şirkəti ilə külək turbinlərinin istehsalının lokallaşdırılmasını müzakirə edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" hesabında paylaşım edib.
"Danimarkanın "Vestas Wind Systems A/S" şirkətinin marketinq, kommunikasiyalar, dayanıqlılıq və ictimai əlaqələr üzrə qrupun baş vitse-prezidenti Morten Dirholm ilə videokonfrans formatında görüş keçirdik.
Görüş zamanı Azərbaycanın "yaşıl enerji" ixracı üzrə regional mərkəzə çevrilməsi istiqamətində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdik.
Birgə layihələrin həyata keçirilməsi, "Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsi çərçivəsində külək enerjisinin ixracı və şirkət tərəfindən külək turbinlərinin istehsalının lokallaşdırılması perspektivlərini nəzərdən keçirdik", - paylaşımda qeyd edilib.
