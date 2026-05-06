İqlim riskləri ərzaq təhlükəsizliyi və iqtisadi sabitlik üçün çox ciddi bir çağırışa çevrilir - Muxtar Babayev
Son illər dünyada iqlim və hava hadisələrinin xarakteri dəyişib. Əvvəllər bu hadisələr daha çox lokal və mövsümi xarakter daşıyırdı. Bugün isə vəziyyət dəyişib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev "Aqrobiznesin İnkişafı Forumu"nda çıxış edərkən deyib.
M.Babayev qeyd edib ki, iqlim hadisələri daha tez-tez baş verir, daha güclü qasırğalar, daha uzunmüddətli quraqlıqlar və genişmiqyaslı daşqınlar baş verir.
"İqlim dəyişmələri bu hadisələrin yalnız intensivliyini deyil, onların başvermə zamanını da dəyişir. Dünya Meteorologiya Təşkilatının statistikasına görə, son 30 ildə hava və iqlimlə bağlı fəlakətlərin sayı təxminən 5 dəfə artıb. Sellər ən geniş yayılmış və ən çox təsir göstərən təbii fəlakətlərdən birinə çevrilib. 168 ölkədə 4700-dən çox sel hadisəsi qeyd alınıb. Bu hadisələr 3,2 milyarddan çox insanı əhatə edib. Ümumi iqtisadi zərər isə 1.3 trilyon dollar təşkil edir. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının qiymətləndirməsinə görə, son 30 ildə təbii fəlakətlər kənd təsərrüfatına 3 trilyon dollarından çox zərər vurub. Bu, hər il təxminən 100 milyard dollardan artıq itkidir. Bu fakt bir daha göstərir ki, iqlim riskləri ərzaq təhlükəsizliyi və iqtisadi sabitlik üçün çox ciddi bir çağırışa çevrilir".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре