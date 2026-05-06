İranda güclü zəlzələ baş verib

İranın Kirmanşah əyalətinin Qərbi Gilan rayonunda 5 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İran dövlət televiziyası məlumat yayıb..

Tehran Universiteti Seysmologiya Mərkəzi zəlzələnin 9 kilometr dərinlikdə meydana gəldiyini açıqlayıb.