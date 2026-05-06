https://news.day.az/azerinews/1832613.html Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 88 milyard dollara yaxınlaşıb 2026-cı ilin 4 ayında Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 2,9 milyard ABŞ dolları artaraq 87,9 milyard ABŞ dolları olub. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün faiz dəhlizinin parametrlərinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 88 milyard dollara yaxınlaşıb
2026-cı ilin 4 ayında Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 2,9 milyard ABŞ dolları artaraq 87,9 milyard ABŞ dolları olub.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün faiz dəhlizinin parametrlərinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
"Strateji valyuta ehtiyatlarımız 87,9 milyard ABŞ dolları səviyyəsində formalaşıb. AMB-nin ehtiyatları isə 12,7 milyard ABŞ dolları olub", - sədr vurğulayıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре