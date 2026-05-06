https://news.day.az/azerinews/1832615.html Azərbaycanın iqtisadi artım proqnozları AÇIQLANIB Azərbaycanda iqtisadi artımın (ÜDM) bu il 1,1 faiz, qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ÜDM artımının 3,2 faiz olacağını proqnozlaşdırırıq. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün faiz dəhlizinin parametrlərinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Azərbaycanın iqtisadi artım proqnozları AÇIQLANIB
Azərbaycanda iqtisadi artımın (ÜDM) bu il 1,1 faiz, qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ÜDM artımının 3,2 faiz olacağını proqnozlaşdırırıq.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün faiz dəhlizinin parametrlərinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
"2027-ci ildə isə iqtisadi artımın 1,1 və qeyri-neft-qaz sektoru üzrə 4,7 faiz təşkil edəcəyini proqnozlaşdırırıq", - sədr vurğulayıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре