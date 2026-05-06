Azərbaycanın iqtisadi artım proqnozları

Azərbaycanda iqtisadi artımın (ÜDM) bu il 1,1 faiz, qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ÜDM artımının 3,2 faiz olacağını proqnozlaşdırırıq.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün faiz dəhlizinin parametrlərinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

"2027-ci ildə isə iqtisadi artımın 1,1 və qeyri-neft-qaz sektoru üzrə 4,7 faiz təşkil edəcəyini proqnozlaşdırırıq", - sədr vurğulayıb.