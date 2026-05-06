AMB neft-qaz qiymətləri ilə bağlı proqnozlarını artırıb
Bizim proqnozlarımıza görə, 2026-cı ildə neftin 1 barelinin orta qiyməti 84,5 ABŞ dolları, təbii qazın 1 000 kubmetrinin qiyməti isə 324 ABŞ dolları olacaq.
Day.Az Trend xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün faiz dəhlizinin parametrlərinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
"2027-ci il üzrə isə neftin 1 barelinin orta qiyməti 74,5 ABŞ dolları, təbii qazın 1 000 kubmetrinin qiyməti isə 290 ABŞ dolları olacağını gözləyirik", - o vurğulayıb.
Qeyd edək ki, AMB-nin sonuncu proqnozunda isə 2026-cı ildə neftin 1 barelinin orta qiyməti 64 ABŞ dolları, təbii qazın 1 000 kubmetrinin qiyməti isə 269 ABŞ dolları olacağı, 2027-ci il üzrə isə neftin 1 barelinin orta qiyməti 65 ABŞ dolları, təbii qazın 1 000 kubmetrinin qiyməti isə 254 ABŞ dolları olacağı açıqlanıb.
