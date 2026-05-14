Xankəndi şəhərinin Baş planı yaxın vaxtlarda təqdim ediləcək - FOTO
Xankəndi Qarabağın əsas şəhərlərindən biri olacaq.
Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən Day.Az-a verilən məlumata görə, Xankəndi şəhərində keçirilən Milli Biznesin İnkişafı Forumunda Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov çıxış edərək, Xankəndi şəhərinin Baş planı ilə bağlı mühüm məlumatlar verib.
O, bildirib ki, Xankəndi şəhərinin Baş planı yaxın vaxtlarda hazır olacaq və bu barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumat təqdim ediləcək:
"Hazırda şəhərin inkişaf konsepsiyası qərb şirkətləri tərəfindən hazırlanır. Plan çərçivəsində Xankəndinin "gənclər şəhəri" kimi inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur. Şəhərdə təhsil və sosial infrastrukturun genişləndirilməsi əsas prioritetlərdən biri kimi müəyyən edilib. Xüsusilə, Qarabağ Universiteti üçün geniş ərazi ayrılıb və burada təhsil alan tələbələr üçün müasir, rahat şəraitin yaradılması planlaşdırılır. Eyni zamanda burada tələbə və müəllim heyətinin ümumi şəhər əhalisinin təxminən 12-15 faizini təşkil edəcəyi qeyd olunur. Layihəyə əsasən, Xankəndi şəhərinin gələcəkdə təxminən 80 min nəfərlik əhaliyə malik müasir şəhər kimi formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Bir sözlə, Xankəndi müasir şəhərə çevriləcək və burada həyata keçirilən bütün layihələr şəhərin qısa zamanda dayanıqlı inkişafına uyğun şəkildə icra olunur", - o qeyd edib.
