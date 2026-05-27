Kubada Azərbaycanın Müstəqillik Günü münasibəti ilə rəsmi qəbul keçirilib - FOTO
28 May - Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Günü münasibəti ilə Havana şəhərində rəsmi qəbul keçirilib.
Azərbaycanın Kubadakı Səfirliyindən Day.Az-a bildirilib ki, qəbulda fəxri qonaq qismində Kubanın ədliyyə naziri xanım Rosabel Qamon Verde və xarici işlər nazirinin müavini Elio Rodriqez Perdomo, həmçinin, Kuba XİN-in, Mərkəzi Komitənin, dövlət qurumlarının, diplomatik korpusun, KİV və ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak edib.
Tədbirdə ilk olaraq Azərbaycan Respublikası və Kuba Respublikasının Dövlət himnləri səsləndirilib.
Sonra ölkəmizin Kubdakı səfiri Ruslan Rzayev çıxış edərək, 28 may 1918-ci il tarixində müsəlman Şərqində ilk demokratik dövlət kimi qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi əhəmiyyətindən bəhs edib. Çox qısa zaman, cəmi 23 ay mövcud olmuş bu Respublikanın xalqımızın müstəqillik əzmini dünyaya nümayiş etdirdiyini diqqətə çatdıraraq həmin dövrdə dövlət quruculuğunda əldə olunan önəmli nailiyyətləri qeyd edib.
R.Rzayev Azərbaycanın 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa etdiyini, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin yeni inkişaf yoluna qədəm qoyduğunu və beynəlxalq səviyyədə etibarlı tərəfdaşa çevrildiyini söyləyib. Səfir, Ulu Öndərin strategiyasının Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini, onun rəhbərliyi ilə Azərbaycanın öz əraziləri üzərində suverenliyini tam bərpa etdiyini, Vətən müharibəsindən sonra bölgədə yaranmış yeni reallıqlar, sülh gündəliyi, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işləri barədə danışıb.
R.Rzayev Azərbaycanın son illərdə mötəbər beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etdiyini, bu xüsusda 17-22 may tarixlərində ölkəmizdə baş tutan BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının (WUF13) uğurla təşkil olunduğunu vurğulayıb.
Çıxışı zamanı Azərbaycan-Kuba əlaqələrinə toxunan R.Rzayev son müddətdə ikitərəfli münasibətlərdə müşahidə olunan müsbət dinamikadan, həyata keçirilən qarşılıqlı yüksək səviyyəli səfərlərdən danışaraq ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da inkişafı etməsi üçün geniş imkanların olduğunu bildirib.
Qəbul zamanı Azərbaycanın turizm imkanları və ölkəmiz haqqında məlumatların əks olunduğu video çarxlar, o cümlədən "Şəhərsalma və Memarlıq İli" çərçivəsində ölkəmizin WUF13-ə ev sahibliyi ilə əlaqədar "İçərişəhər: Canlı şəhər irsi" sərgisi nümayiş olunub. Sonda qonaqlara, həmçinin, Azərbaycan mətbəxinin şirin təamları təqdim olunub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре